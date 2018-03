Polscy robotnicy zamordowali współpracownika we Włoszech. Makabryczne motywy zabójstwa

W nocy z 6 na 7 marca w豉軼iciel farmy, na kt鏎ej pracowali wy陰cznie polscy pracownicy, w San Giovanii Rotondo (w po逝dniowym regionie W這ch - Apulii) wezwa karabinier闚 na swoj posesj, poniewa w baraku znaleziono jednego z zatrudnionych tam m篹czyzn. Tam natrafili na zw這ki 34-letniego Polaka Artura P., kt鏎y pracowa u W這cha. P., jak si okaza這, by wcze郾iej karany za r騜ne przest瘼stwa.

Na samym pocz徠ku 郵edztwa wykluczono, 瞠 Polak m鏬 zgin望 w wypadku lub z przyczyn naturalnych. Po trzech dniach przes逝cha, przeprowadzonych przez karabinier闚 i prokurator闚, uda這 si ustali sprawc闚 zbrodni i ich motywy. W這scy funkcjonariusze w toku 郵edztwa wykazali, 瞠 za zab鎩stwo 34-latka mog odpowiada jego dwaj wsp馧pracownicy, tak瞠 Polacy: Damian W. i Dariusz H.

Karabinierzy rozwi您uj spraw zab鎩stwa Polaka we W這szech Carabinieri Foggia

M篹czy幡i, tak jak ofiara w przesz這軼i notowani przez policj, przyparci do muru wyjawili, 瞠 zdecydowali si na zamordowanie 34-latka w ramach buntu, ze wzgl璠u na jego "despotyczne zap璠y" i pr鏏y podporz康kowania sobie wszystkich pracownik闚. Zeznali, 瞠 najpierw og逝szyli m篹czyzn t逝czkiem do mi瘰a, a potem udusili go kablem.

Nast瘼nie sprawcy przenie郵i jego cia這 do szopy, w kt鏎ej mieszkali robotnicy, i tam go zostawili. Dowody zbrodni karabinierzy znale幢i w baraku (t逝czek), a tak瞠 w jeziorze niedaleko farmy (kabel, kt鏎ym najprawdopodobniej uduszono 34-latka). Zosta造 one teraz przes豉ne do analizy. Damian W. i Dariusz H. zostali ju oskar瞠ni o zab鎩stwo.