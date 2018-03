Nazywa się Bennu i jest asteroidą. Według NASA zmierza w kierunku Ziemi i może w nią uderzyć

smiki48 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

jeżeli jest to węglowa asteroida, to pewnie jest w niej mnóstwo diamentów. I wyobraźcie sobie co się stanie na rynku diamentów jeżeli okaże się, że na asteroidzie jest kilkaset ton diamentów? Ceny spadną a różnego rodzaju biznesmeni będą wysyłać po te diamenty rakiety, tak ,że jak doleci w pobliże Ziemi, to już niewiele z niej zostanie, bo zostanie rozkradziona.

A jest jeszcze jedna możliwość likwidacji tej asteroidy. Wysłać kosmonautę, no ewentualnie robota z zapalniczką i podpałką. Rozpali ogień i po kłopocie. Tylko nie tłumaczcie tego rozwiązania brakiem O2.