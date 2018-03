"Brak dostępu do internetu nikogo nie zabije". Mieszkańcy Bali przez dobę będą odcięci od sieci

co.ty.powiesz wczoraj Oceniono 10 razy 0

Wcale niegłupi pomysł i wart naśladowania. Choćby po to, żeby gimbaza (tu przykładem senseiek) przekonała się, że Internet, to tylko narzędzie i że bez niego można przeżyć nawet aż 24 godziny. Gdyby nie to, że telefon może być niezbędny w sytuacji rzeczywiście awaryjnej, dobrze byłoby wyłączyć także te połączenia - choćby po to, żeby mieć ubaw z tych, którzy nawet 5 minut nie potrafią wytrzymać bez wpatrywania się w to małe pudełko. A może wówczas zobaczyliby, że obok nich żyją inni ludzie, z którymi można porozmawiać bez pośrednictwa telefonu?