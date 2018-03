"Córka króla Arabii Saudyjskiej ma kłopoty. Za księżniczką Hassą wydano list gończy"

Ochroniarz córki króla Arabii Saudyjskiej jest oskarżony o porwanie, kradzież oraz grożenie śmiercią.

Nakaz aresztowania saudyjskiej księżniczki

44-letnia księżniczka we wrześniu 2016 roku wynajęła pracownika, by wyremontował jej apartament w Paryżu. Tam, jak twierdzi poszkodowany, został uderzony w twarz, związano mu ręce i kazano pocałować stopy księżniczki. Wcześniej córka króla zarzuciła mu, że zrobił zdjęcia jej mieszkania, by następnie sprzedać je mediom.

List gończy za księżniczką wydano w grudniu 2017 roku.

Hassa bint Salman jest córką saudyjskiego króla, Salmana ibn Abd al-Aziza Al Su’uda oraz siostrą wpływowego następcy tronu, 32-letniego księcia Muhammada ibn Salmana.

Na jego polecenie w listopadzie ubiegłego roku w ramach działań antykorupcyjnych aresztowano 11 książąt, a także 38 urzędujących oraz byłych ministrów, biznesmenów i deputowanych.

Książę Salman w kwietniu ma odwiedzić Paryż. Termin wizyty był przekładany już kilka razy.