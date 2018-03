Miami: runął betonowy most, który miał przetrwać huragan. Pod gruzami są piesi i kierowcy

lotus2008 12 minut temu 0

Zanim zdazycie przedytowac to "COS", skopiuje, wkleje, i dam do poczytania innym uzytkownikom:)



W Miami w amerykańskim stanie Floryda runął nowo wybudowany most dla pieszych. Na razie nie wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej i sześciu rannych.

Po zawaleniu się mostu pod gruzami znalazło się osiem samochodów. Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a sześć zostało przewiezionych do szpitala. Na miejscu trwa akcja ratownicza.

Przejście znajdowało się na terenie Międzynarodowego Uniwersytety Florydy. Przebiegało nad ruchliwą Ósmą Ulicą w południowo zachodniej części miasta. Łączyło główną część uczelni z akademikami i blokami, w których mieszkają tysiące studentów.

Ważący 950 ton most został oddany do użytku w minioną sobotę. Władze uczelni chwaliły się wówczas szybką i "nowatorską" metodą jego instalacji - powstał w kilka godzin - która miała redukować ryzyko dla pracowników, pieszych i kierowców oraz zminimalizować utrudnienia dla ruchu.

Stacja CNN przypomniała, że według oficjalnych danych ten super nowoczesny most był tak zaprojektowany, aby wytrzymać huragan kategorii 5, a jego trwałość miała przekroczyć 100 lat. Co więcej, jako pierwszy most świecie był zbudowany w całości z samoczyszczącego się betonu.