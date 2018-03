Żydowskie Muzeum w Londynie zalane tysiącami mejli od polskich nacjonalistów. "To przerażające"

tomtg123 3 godziny temu Oceniono 49 razy 19

W sumie to nawet jakoś zabawne, że tym debilom z PiSu wydaje się, że tak coś osiągną.

Uwierzyli we własną propagandę ?

To taka sytuacja jak z Czarneckim, który też zaspamował innych Europosłów, zanim go Parlament Europejski kopnął a tyłek.

Jaki wg tych kretynów ma być efekt ? Że ktoś zmieni zdanie jak dostanie tonę spamu ?

Tak wygląda przeciw-skuteczność w esencji.

Natomiast oburzające jest to, że zapewne PiS tego typu akcje opłaca pieniędzmi z naszych podatków. I to już śmieszne nie jest, bo kradzież nie śmieszy.

Mam nadzieje że po wyborach prokuratura przyjrzy się wydatkom instytucji rządowych i partii PiS pod tym kątem, to jeśli choć 1 złotówka z publicznych pieniędzy (a subwencja dla partii to też publiczne pieniądze) poszła na takie coś, no to wtedy miejsce Kaczyńskiego i jego mafijnych kolesi jest na ławie oskarżonych.