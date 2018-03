Prokuratura Krajowa ma nowego specjalistę od Smoleńska. To ekspert z Russia Today

Sprawę za "Gazetą Polską" opisuje portal niezalezna.pl. Nowym ekspertem Prokuratury Krajowej został Theodore A. Postol. To emerytowany profesor Instytutu Technologii w Massachusetts, który jest znany m.in. z krytykowania polityki USA. Postol jest także stałym komentatorem rosyjskich mediów, w tym propagandowej agencji Sputnik. Teraz dla polskich śledczych będzie wyjaśniał katastrofę smoleńską.

W jednym z wywiadów dla "Sputnika" ekspert stwierdził, że rozmieszczanie przez USA rakiet w Europie byłoby głupie z wojskowego punktu widzenia. Z kolei w Russia Today stwierdził, że "podstawowa fizyka udowadnia, że amerykański system obrony przeciwrakietowej jest bezużyteczny".

Postol często chwali politykę Kremla. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji nowy ekspert polskiej prokuratury miał stwierdzić, że rozumie agresywną postawę rosyjskich polityków. "Mogę zrozumieć, że polityczne władze Rosji uważają, iż muszą odpowiedzieć na to, co postrzegają jako nieustające wdzieranie się Ameryki i jako plany zastraszania" - cytuje go niezalezna.pl.

Postol odpowiada także za sporządzenie raportu na temat ataku chemicznego, do jakiego w zeszłym roku doszło w Chan Szajchun w Syrii. Zgodnie z międzynarodową opinią za atakiem tym stał Baszszar al-Asad, prorosyjski prezydent Syrii. Według raportu jednak atak sarinem przeprowadziły antyrządowe ugrupowania. Postol w rosyjskich mediach często przedstawia tezy o tym, że nie ma dowodów, by za ataki w Syrii odpowiadała syryjska armia.

"Ciekawe. Z drugiej strony ekspertem podkomisji Antoniego Macierewicza jest były doradca Putina, więc może chodzi o symetrię?" - skomentował doniesienia nt. Postola Maciej Lasek były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.