Sprawa morderstwa dziennikarza Jana Kuciaka. Premier Słowacji podał się do dymisji

Ustąpienie Fico ze stanowiska jest wywołane zamordowaniem słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka. Premier złożył rezygnację na ręce prezydenta Słowacji Andreja Kiski. Ten przyjął jego rezygnację.

O tym, że planuje ustąpić z urzędu, premier powiedział już wczoraj na konferencji prasowej, która miała miejsce po wielogodzinnych rozmowach koalicji rządzącej. Premier zaznaczył, że ustąpi tylko pod warunkiem, że nowy prezydent uszanuje większościową koalicję rządzącą i premier będzie wywodził się z partii

Misję utworzenia nowego rządu prezydent powierzył dotychczasowemu wicepremierowi do spraw inwestycji Peterowi Pellegriniemu. Spotkał się on wcześniej z prezydentem Andrejem Kiską i przekazał mu potrzebne do uzyskania wotum zaufania podpisy 79 posłów.

Polityczny kryzys wybuchł na Słowacji pod koniec lutego po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka oraz jego partnerki Martiny Kusznirovej. Zabójstwo wywołało największe od 1989 roku protesty społeczne.

