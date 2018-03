"Radziłbym nie jeść niczego w Londynie". Saakaszwili przypomina ponury żart Łukaszenki

Micheil Saakaszwili powiedział w filmie BBC, że białoruski prezydent pozwolił sobie na ten żart podczas szczytu Wspólnoty Niepodległych Państw w 2006 roku, który odbył się w Mińsku.

Żart padł krótko po tym, gdy w jednym z londyńskich sushi barów otruto polonem byłego agenta FSB, Aleksandra Litwinienkę. Wedle ustaleń brytyjskich władz, za zabójstwem stały rosyjskie służby specjalne.

Łukaszenko żartuje z Putina

W pewnej chwili podczas szczytu były prezydent Gruzji wspomniał, że wybiera się do Londynu.

Putin siedział pośrodku, ja na prawo od niego, a Łukaszenka z lewej. Łukaszenka ma w zwyczaju co jakiś czas drażnić Putina. I powiedział: Misza, jedziesz do Londynu, musisz najeść się tutaj, bo radziłbym niczego nie jeść w Londynie. Szczególnie nie radzę ci jeść sushi, ani nawet podchodzić blisko. I dodał: najbezpieczniejsze jedzenie jest na talerzu Władimira Władimirowicza, nim się nie otrujesz. I przysunął mi talerz Putina

- opowiadał w dokumencie były prezydent Gruzji. Dodał, że żart rozzłościł Putina do tego stopnia, że wypadł mu z ręki widelec. Następnie rosyjski prezydent miał oświadczyć, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią Litwinienki.

Otrucie Siergieja Skripala

Przypomnijmy, że 4 marca w Salisbury otruto byłe rosyjskiego agenta, który jednocześnie pracował dla MI6, Siergieja Skripala. Rosjanin do dzisiaj w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawa przypomina zabójstwo Litwinienki z 2006 roku. Brytyjska premier Theresa May nie ma wątpliwości, że za atakiem stoi Kreml. Ponieważ Moskwa nie przekazała wyjaśnień, których domagał się May, zdecydowała się wydalić z kraju 23 rosyjskich dyplomatów.