Japoński noblista błąkał się przy lotnisku. W samochodzie odnaleziono ciało jego żony

Gazeta.pl, przykro mi to pisać, bo liczyłem naiwnie, że w kraju, w którym główne media zostały zdominowane przez prawicowych oszołomów, wy przynajmniej postaracie się trzymać jakikolwiek poziom dziennikarskiej rzetelności. To, co zrobiliście z nagłówkiem, w kontekście treści artykułu jest po prostu nie do przyjęcia. Dla klików (przyznam niechętnie, że na mnie to zadziałało, z czego dumny nie jestem) przedstawiliście tragedię człowieka jako chorą kryminalną fantazję. Gdzieś po drodze, w pogoni za sensacją zapomnieliście jaka powinna być misja mediów - rzetelne przedstawianie i komentowanie rzeczywistości. Dziś, w dobie internetu, ton pseudonaukowego szajsu i politycznej indoktrynacji potrzebujemy takiego filtra jak nigdy dotąd, a wy go nie zapewniacie. Wstyd.