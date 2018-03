Premier Fico "gotowy podać się do dymisji". Słowacy domagali się jej po śmierci Jana Kuciaka

elenem 10 minut temu 0

Widać Demokracja na Słowacji ma sie lepiej niż u nas.

Tam protesty przynoszą skutek, nie to co w Polsce. Tu nikt nie słucha Narodu... a "władza" nie ma zamiaru podawać sie do dymisji. Na co PIS czeka? ano chyba na to ze siłą ich ktoś wywali z Sejmu.