Udaremniony atak na Merkel czy głupie żarty? Mężczyzna krzyczał zza ochrony, później się śmiał

Przed południem, gdy Angela Merkel po głosowaniu udawała się do pałacu prezydenckiego zza kordonu policyjnego miał wyskoczyć mężczyzna, który prawdopodobnie chciał dojść do Merkel w momencie gdy wsiadała do służbowego samochodu.

Nie zdążył, bowiem został obezwładniony przez ochroniarzy i policję. Z niektórych relacji wynika, że mężczyzna miał krzyczeć "Allahu akbar" (Bóg jest wielki), ale nie słychać tego na nagraniu z zajścia. Na nagraniu widać z kolei, że mężczyzna nie biegnie w stronę Merkel, a krzyczy, stojąc w pewnej odległości.

Widać również, że prowadzony przez służby śmieje się i jest elegancko ubrany - w marynarkę i koszule oraz białe spodnie. Na razie policja nie podaje więcej szczegółów tego zdarzenia.

Wybrana na czwartą kadencję

We wtorek Angela Merkel została zaprzysiężona jako kanclerz na kolejną kadencję. Merkel uzyskała w tajnym głosowaniu w Bundestagu dziewięć głosów więcej niż wymagana większość absolutna. Za jej kandydaturą zagłosowało 364 posłów przyszłej koalicji. Na pytanie przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schaeuble, czy przyjmuje wybór odpowiedziała twierdząco. - Tak panie przewodniczący, przyjmuję wybór - powiedziała Merkel.

Eksperci podkreślają, że tak zwana wielka koalicja dysponuje w parlamencie trzystoma dziewięćdziesięcioma dziewięcioma głosami, ale tylko trzystu sześćdziesięciu czterech deputowanych zagłosowało na Angelę Merkel.