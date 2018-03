W garażu na południu Oslo znaleziono ciało 30-letniego Polaka. Policja podejrzewa morderstwo

srul_szmul_bajtelman_hajfa 10 minut temu 0

Nie ma tragedii.

To nasi złodzieje samochłdów mają problemy z rozliczeniami.

Wystrzelają się i będzie spokój.

A morderca sam się we wtorek zgłosił na policję, 32 latek, prawdopodobnie też Polak..

Był poszukiwany od dnia strzelaniny.

W tym garażu na Bjorndalen stoi chyba kradziony samochód, policja nie ujawnia o co dokłładnie chodzi.

No i kilka rewizji, przy okazji.

Wbrew pozorom policja od dawna miała na nich namiary.

Wszystko napisane w norweskich gazetach.

