Ta kobieta może wpędzić Donalda Trumpa w kłopoty. Jej prawnik ostrzega: pora zapiąć pasy

Stormy Daniels (naprawdę nazywa się Stephanie Clifford) chce zwrócić 130 000 dolarów, które miała dostać od prawnika Donalda Trumpa za milczenie o romansie z przyszłym prezydentem. Według niej romans miał miejsce w latach 2006-2007 (Trump był już w związku z Melanią), a prawnik Trumpa - Michael Cohen - postanowił kupić jej milczenie tuż przed wyborami prezydenckimi.

Jednak - według prawnika aktorki - Donald Trump nigdy nie podpisał umowy, która zobowiązuje kobietę do milczenia. Daniels na tej podstawie chce zacząć mówić głośno o tym, co łączyło ją z obecnym prezydentem USA. I na samych słowach może się nie skończyć.

Zdjęcia i nagrania ujrzą światło dzienne?

Co dokładnie oznaczają słowa prawnika gwiazdy porno, który napisał, że minął termin ultimatum i teraz "pora zapiąć pasy"? Na razie nie wiadomo. Był dopytywany o to przez dziennikarzy "The Guardian", ale nie chciał niczego wyjaśniać. Swój wpis na Twitterze zakończył słowem "basta", co po włosku znaczy: dość!

Sprawą żyją amerykańskie media. Przedstawiciel Stormy Daniels wysłał do prawników Donalda Trumpa specjalny list, w którym napisano, że aktorka chce zyskać "prawo do mówienia o relacji z prezydentem", a także do

opublikowania wiadomości, zdjęć albo/i nagrań dotyczących prezydenta Trumpa, jakie może mieć w posiadaniu.

Donald Trump zaprzecza

Reporter popularnego programu "Good Morning America" podkreślał, że cała sprawa może okazać się "puszką Pandory", czyli przynieść niespodziewane, katastrofalne skutki.

Donald Trump zaprzecza, że romans ze Stormy Daniels miał miejsce. Biały Dom nie skomentował ultimatum.