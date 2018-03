Zmarł Stephen Hawking. Jego ostatnie ostrzeżenie? Radził ludziom uciekać

siwywaldi godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Nawet jeżeli zostało nam ZALEDWIE 100 lat życia na Ziemi, to i tak NIE MA SZANS, by choć 10% ludzkości mogło w tym czasie opuścić naszą planetę i w miarę bezpiecznie udać się - no właśnie GDZIE?



Bo wizje międzygalaktycznych baz-miast pokazane choćby w "Gwiezdnych wojnach" to bzdura. Przecież materiał z którego wykonano te wszystkie bazy, krążowniki czy lotniskowce trzeba SKĄDŚ wziąć, przetworzyć we WCZEŚNIEJ zbudowanych mega-fabrykach, które TEŻ nie wezmą się znikąd. Nie mówiąc już o energii, której ekologiczne wiatraki na pewno nie dostarczą :-)