Pies spędził lot na pokładzie United Airlines w schowku na bagaże i bez wody. Nie przeżył

Jak informuje portal abcnews.go.com, w poniedziałek zmierzającym do Nowego Jorku samolotem linii United Airlines podróżowała matka z dwiema córkami. Na pokład samolotu wzięła również psa. Sprawę szczegółowo opisała na Facebooku Lara June, jedna z pasażerek, która podróżowała tym samolotem. Według niej obsługa samolotu, gdy zobaczyła kobietę z psem, nakazała umieszczenie zwierzęcia w miejscu na bagaże, znajdującym się nad głową. Mieli przy tym zapewniać, że psu nic się nie stanie.

Lot trwał ok. 3-4 godzin, pies nie dostał wody i cały czas był zamknięty. Po wylądowaniu, nie dawał znaku życia. Właścicielka była w szoku.

Według ABC News, zwierzę znajdowało się w torbie pasażerki. Władze United Airlines w oświadczeniu biorą na siebie pełną odpowiedzialność za śmierć psa. "To był tragiczny wypadek, który nigdy nie powinien się wydarzyć, ponieważ zwierzęta domowe nigdy nie powinny być umieszczane w takim miejscu. Ponosimy pełną odpowiedzialność za tę tragedię i wyrażamy nasze najszczersze kondolencje rodzinie i zobowiązujemy się do ich wspierania. Dokładnie badamy, co się stało, aby temu zapobiec w przyszłości" - oświadczyło United Airlines.

Według relacji innego pasażera, stewardessa, która po wylądowaniu zobaczyła martwego psa była zszokowana. Miała nie wiedzieć, że w torbie kobiety znajduje się pies, w innym przypadku na pewno nie kazałaby umieścić torby w zamkniętym miejscu na bagaże.