Mroczny polski wątek w karierze nowej szefowej CIA. Nadzorowała stosowanie tortur

Zgodnie z wtorkową decyzją donalda Trumpa, nowym sekretarzem stanu w miejsce Rexa Tillersona został Mike Pompeo, dotychczasowy dyrektor CIA. Zastąpiła go jego dotychczasowa zastępczyni, Gina Haspel.

Kim jest Gina Haspel?

Gina Haspel zaczęła pracę w CIA w 1985 roku. Pracowała nie tylko w kraju, ale również za granicą. Największe kontrowersje budzi jej udział w programie CIA, który dotyczył stosowania tortur wobec więźniów podejrzewanych o terroryzm.

Haspel w 2002 roku bezpośrednio nadzorowała stosowanie tortur wobec dwóch mężczyzn: Abu Zubaydaha i Abd al-Rahima al-Nashiriego, którzy są podejrzewani o terroryzm. Jak podaje „The New York Times”, nowa sekretarz stanu brała także udział w zniszczeniu taśm wideo, które dokumentowały brutalne przesłuchania z tajnych więzień amerykańskiego wywiadu, m.in w Tajlandii i w Polsce.

Zubaydah, który obecnie przebywa w Guantanamo, podczas pobytu w tajnym więzieniu był podtapiany 83 razy w ciągu miesiąca. W trakcie przesłuchań agenci wielokrotnie uderzali jego głową o ścianę, pozbawiali snu, przetrzymywali nago. W końcu śledczy uznali, że mężczyzna nie posiada żadnych istotnych informacji.

ETPC domagał się wydania nakazu aresztowania

Nagrania z brutalnych przesłuchań w 2005 roku zostały zniszczone. Zdaniem „The New York Times”, rozkaz wydała właśnie Haspel. CIA zaprzeczyła tym informacjom i winę zrzuciła na ówczesnego przełożonego nowej sekretarz stanu, Jose Rodrigueza.

Gdy Komisja Senacka USA opublikowała raport o torturach stosowanych przez amerykański wywiad, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) pod koniec 2014 roku wszczął postępowanie karne przeciwko kilku agentom CIA. Wśród nich była Gina Haspel.

ETPC w czerwcu 2017 roku zwrócił się do niemieckiego Prokuratora Generalnego, by wydał nakaz aresztowania Haspel. Za to, że nadzorowała ośrodek, w którym torturowano m.in. Abu Zubaydaha.

A Zubaydah i al-Nashiri byli torturowani na terytorium Polski. ETPC 24 lipca 2014 roku nakazał polskiemu rządowi wypłacenie każdemu z mężczyzn odszkodowanie w wysokości 100 tys. euro.

Jednocześnie Haspel otrzymała nagrodę im. George’a W. Bush za walkę z terroryzmem.

Do tej pory Gina Haspel była zastępczynią Mike’a Pompeo. Stanowisko objęła w lutym 2017 roku.

O swojej decyzji Donald Trump poinformował na Twitterze.