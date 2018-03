Rex Tillerson żegna się ze stanowiskiem. Trump zmienia sekretarza stanu

mikejar godzinę temu Oceniono 15 razy 5

A narzekacie na Kaczynskiego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! On nie ma konta w banku , prawa jazdy , karty rowerowej , nie umie sie poslugiwac komputerem , a wszelkie zmiany robi przez swoich NIEUDACZNIKOW PISDZIELOW . !!! Nawet KUWETE czysci MARIUSZ !!!!!!!!!!!!!!!!



Tak wiec nie NARZEKAJCIE bo gdyby TRUMP BYL NA MIEJSCU KACZYNSKIEGO ,

to nikt w nocy by nie spal bo moglby byc ZWOLNIONY.

Kaczynski to ludzki PAN , lubi spac , nawet w czasie stanu wojennego tez to pokazal.