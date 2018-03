Nowiczok - zabójczy wynalazek z czasów zimniej wojny. To nim próbowano otruć agenta

Nowiczok to szereg substancji należących do trujących związków V, nad którymi Związek Radziecki pracował intensywnie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Te środki miały być niewykrywalne dla sprzętu NATO, silniejsze od stosowanych przez nich systemów ochrony przed substancjami chemicznymi oraz bezpieczniejsze w obsłudze. Oprócz tego nie mogły znajdować się na liście środków wymienionych w konwencji o zakazie broni chemicznej.

CZYTAJ TEŻ: Oburzona Theresa May: "Nie będziemy tego tolerować" >>>

CZYTAJ TEŻ: USA przyznaje May rację i też posądza Rosję >>>

Jak działa "nowiczok"?

Środek typu nowiczok przedostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe lub skórę. Zaburza wydzielanie hormonu, który odpowiada za porozumiewanie się między komórkami nerwowymi i mięśniami. Materiały potrzebne do stworzenia "nowiczoków" są dość tanie i dostępne, jednak przemienienie ich w śmiercionośną broń wymaga już specjalnej wiedzy oraz wysoce profesjonalnych warunków.

Siergiej Skripal – teorie o otruciu

Siergiej Skripal i jego córka mogli nieświadomie przyjąć truciznę na wiele sposobów. Profesor toksykologii środowiskowej, Alastair Hay twierdzi, że "nowiczok" mógł dostać się do ich organizmów z jedzeniem lub przez skórę. Policja zbiera wszelkie ślady i przeszukuje miejsca, w których przebywali Rosjanie przed utratą przytomności. Każda pozostałość po ataku przyśpieszy identyfikację miejsca jego produkcji. Badaniom poddano nawet bukiet kwiatów, który tego dnia Siergiej Skripal złożył na grobie swojej zmarłej żony. Tymczasem Alastair Hay zastanawia się, dlaczego zastosowano właśnie ten środek – według niego jest on mało efektywny i łatwy do rozpoznania. Ekspert przypuszcza, że tym samym sprawcy chcą przekazać, że wcale nie boją się rozpoznania.

Skripal i córka walczą o życie

Siergiej i Julia Skripal, którzy w niedzielę 4 marca trafili do szpitala w Salisbury w Wielkiej Brytanii, zostali otruci silnie toksyczną substancją. Walczą o życie. Przez lata Siergiej Skripal był podwójnym agentem. Pracując dla rosyjskiego wywiadu wojskowego, przekazywał informacje brytyjskiemu MI6. Został skazany za zdradę, ale potem - w ramach programu wymiany szpiegów - trafił na Wyspy Brytyjskie.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosiła w Izbie Gmin, że w świetle ustaleń śledztwa udział Moskwy w otruciu dwójki Rosjan w Salisbury jest "bardzo prawdopodobny". Brytyjski MSZ wystosował ultimatum wobec rosyjskiego ambasadora, domagając się wyjaśnień.

Władze Kremla twierdzą, że nie mają nic wspólnego z otruciem Rosjan.