Amerykanie też nie mają wątpliwości. Za otruciem Siergieja Skripala stoją Rosjanie

Amerykański dyplomata powiedział, że Stany Zjednoczone podzielają stanowisko Wielkiej Brytanii w tej sprawie."



No to sprawa jest teraz prosta, każde państwo, które nie podzieli tego stanowiska, uważa (najprawdopodobniej), że to nie Putin otruł tych Skripalów, a nawet, co gorsza, samo tego (najprawdopodobniej) na jego rozkaz dokonało!?



PS

ÓESA ma mały "dług wdzięcznoś w ślepym zaufaniu" do UK, za historyczny numerek Tony Blair'a z 2003 roku (no wicie; Saddam mo broń masowej zagłady i trza zrobić wiosnę w Iraku) .

Czas najwyższy na takową w Moskwie ...