Popularny gadżet najbardziej niebezpiecznym produktem 2017 roku. W raporcie przodują zabawki

kwiatekkk pół godziny temu Oceniono 2 razy -2

Z jednej strony rozumiem sens tego raportu, ale z drugiej strony dzisiejsze dzieci to kretyni, którzy nie umieją zawiązać sznurowadeł i poderżnęli by sobie gardła pierogami z Żabki.

Dlaczego?

Droga Komisjo Europejska: a może sklasyfikuj zagrożenia zabawkami MOJEGO dzieciństwa:



1. bączami z satetry

2. puszką z karbidem

3. ostrymi kijami udającymi karabiny i włócznie

4. wiatrówką ojca kumpla

5. grudami ziemi udającymi granaty

6. workiem po ziemi do kwiatów wypełnionym śniegiem, który przy zjeżdżaniu z górki rozpędzał się do nadświetlnej i zatrzymywał się 5cm od jezdni



etc. etc .... :-)