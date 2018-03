Sypie się słowacki rząd po zabójstwie dziennikarza. Do dymisji podał się szef MSW

sierra65 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

a u nas : w kwietniu 2007 prezydent RP Lech Kaczyński awansował Andrzeja Błasika na stopień generała dywizji i mianował dowódcą Sił Powietrznych RP, a w sierpniu 2007 awansował go na stopień generała broni. Za czasów jego dowództwa siłami powietrznymi, 23 stycznia 2008 roku wydarzyła się katastrofa lotnicza w Mirosławcu, kiedy podchodząc do lądowania we mgle, rozbił się samolot CASA C-295 nr 019 na pokładzie którego znajdowało się 16 najważniejszych polskich oficerów lotnictwa wojskowego i 4 członków załogi. To właśnie niedoszkolona załoga doprowadziła podczas lądowania do nadmiernego przechylenia samolotu, powodując tym samym zanik siły nośnej i utratę kierunku. Wszyscy zginęli. Prezydent kaczyński nie dopuścił do dymisji blasika - jak to się skończyło - wszyscy doskonale wiemy i za to płacimy !!!!!