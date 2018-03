Putin w wywiadzie zdradza: Wydałem zgodę na zestrzelenie samolotu pasażerskiego

thegosc 2 godziny temu Oceniono 18 razy 2

Putinowi od tego botoxu i nadużywania młodych chłopców wszystko się myli. To nie było w czasie olimpiady tylko w czasie inwazji na Ukrainę i nie chodziło o porwanie tylko o zrzucenie winy na Ukrainę. No i oczywiście doszło do zestrzelenia. Niczego nie odwołała ta spuchnięta gęba. Co on ma ? Wodogłowie ?