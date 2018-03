Pełnomocnik rządu Wlk. Brytanii ds. Holokaustu: Ustawa o IPN wyrządza Polsce ogromne szkody

W wywiadzie dla Polskiego Radia Pickles ocenił, że w obecnym brzmieniu ustawa przynosi odwrotny efekt od zamierzonego i wyraził nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zawęzi jej interpretację.

Pickles uważa, że wiele głosów krytyki pod stresem ustawy o ustawy o IPN jest bezpodstawnych. Jego zdaniem nowe prawo wcale nie ogranicza swobody debaty akademickiej i wcale nie zakazuje mówienia o przypadkach kolaboracji Polaków z nazistami. - Mimo wszystko uważam, że te przepisy wyrządzają Polsce ogromne szkody - stwierdził Pickles, zwracając uwagę na nieprzychylny odbiór ustawy.

- Nie mamy tu do czynienia z kontrowersjami pomiędzy Polską a Izraelem. To jest spór pomiędzy Polską a resztą świata - podkreślił pełnomocnik rządu Wielkiej Brytanii w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie. Pickeles przybył do stolicy USA, by wziąć udział w konferencji poświęconej Holocaustowi zorganizowanej przez Uniwersytet Georgetown.

Przeciwnicy wykorzystują ustawę przeciwko Polsce

Według Picklesa nowelizacja ustawy o IPN nie tylko nie powstrzyma nikogo przed zniesławianiem Polski, ale może nawet zachęcać do eksponowania przypadków kolaboracji Polaków z nazistami.

- Każdy kto ma coś niedobrego do powiedzenia o Polsce wykorzysta ją by zaszkodzić Polakom, co uważam za tragedię - ostrzegł. Eric Pickles podkreślił, że Polskę darzy wielkim uznaniem. Według niego właśnie Polska stała się strażnikiem pamięci o Holocauście. - Wystarczy popatrzeć na wspaniałe Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Nie ma takiego drugiego miejsca na świecie - podkreślił.

Nieodpowiedzialni politycy

Pełnomocnik brytyjskiego rządu ocenił, że ustawa o IPN wcale nie jest próbą zafałszowania przez Polskę historii. Wyraził jednak ubolewanie, że są w Polsce politycy, którzy chcą narzucić taką interpretację ustawy by każda sugestia, iż Polacy zachowywali się inaczej niż bohatersko, mogła zostać uznana za zniesławienie.

Pickles wyraził nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny określi bardzo wąską interpretację ustawy sprowadzającą się jedynie do zakazu przypisywania odpowiedzialności za Holokaust państwu polskiemu, co nie powinno budzić takich kontrowersji, bo państwo polskie wówczas nie istniało a rząd emigracyjny działał w Londynie.

Sir Eric Pickles jest przedstawicielem brytyjskich konserwatystów. W latach 2009-2010 był przewodniczącym tej partii. W gabinecie premiera Davida Camerona sprawował funkcje sekretarza stanu do spraw społeczności lokalnych. Od 2015 roku jest pełnomocnikiem rządu Wielkiej Brytanii do spraw Holokaustu.