Strzelanina w ośrodku dla weteranów. Pacjent uwięził pielęgniarki, potem zaczął strzelać

roziu_to_moj_nick pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Po pierwsze (to jest piekne w USA) nawet ex-zolnierz ze stresem pourazowym moze posiadac karabin, super. Po drugie czy to terrorysta, ze przyjechali antyterrorysci? Napastnik, to powinni byc antynapastnicy. Koles zobaczyl, ze chca go uznac za terroryste i zaczal strzelac.