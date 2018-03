Jedna z największych zagadek lotnictwa właśnie została wyjaśniona. A mogła wcale nie być tajemnicą

siwywaldi 3 godziny temu Oceniono 16 razy 10

Póki co to NAJWIĘKSZĄ zagadką, jest zaginięcie samolotu Malaysia Airlines 370 do którego doszło 8 marca 2014 r.



I nie tyle sama katastrofa, bo jak wiadomo te się zdarzają, tylko to, że na niebie non-stop śledzonym przez setki satelitów i systemów bezpieczeństwa, samolot schodzi z kursu i NIE WIADOMO GDZIE wpada do morza. A cała tragedie otula całun ciszy.



Bo skoro udało po blisko dwóch latach się odnaleźć na głębokości ok. 4 km nie nadająca już sygnału wydobyć czarną skrzynkę z samolotu Air France, to czemu tu się nie da? A może po prostu jest ku temu jakiś powód...