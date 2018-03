USA: Brat Kim Dzong Una zabity bronią chemiczną. Już zastosowano nowe sankcje

java77 11 godzin temu Oceniono 16 razy 4

gaz VX?A to ciekawe?Bo obecnie jedynym krajem dysponujacym tego rodzaju gazem jest wlasnie USA.To bardzo specyficzny gaz.Powstal w laboratoriach armii USA.Zadna inna armia swiata go nie posiada.Chyba ze USA komus sprzedaly ten gaz.Oczywiscie ze na calym swiecie w innych krajach jest tysiace substancji trujacych ktore rownie dobrze moglyby byc uzyte do tego celu.Ale akurat gaz VX to domena wylacznie USA.Wiec skad Korea półn. go wziela?