Trump stracił ważnego doradcę, ale to nie wszystko. Ciąg dalszy historii z aktorką porno

Dzień bez hejtowania Trumpa dniem straconym! Zachodnie liberalno-lewicowe media od samej kampanii wyborczej w sposób wyjątkowo prostacki traktowały Donalda Trumpa, obrażały go, oskarżały, demonizowały, szkalowały, porównywały do zbrodniarzy, nazywały frajerem, hejterem (sic!), a nawet sugerowały jego zamordowanie. W prymitywną akcję zaangażowały się czołowe gazety i stacje, nawet CNN, która jako największa, międzynarodowa telewizja informacyjna zamiast wyznaczać standardy stała się zapleczem sztabu Clinton. Kampania idiotyzmów i fałszywych wiadomości była prowadzona przeciwko Trumpowi przez demokratyczne media zanim jeszcze Trump został w ogóle prezydentem. Zwykła, prosta, krytyczna analiza wskazuje, że media ostro stały za Hillary Clinton i nigdzie się po wyborach nie sie przestawiły. Nagranie Trumpa sprzed dziesięciu lat o "grab them by the pussy", w którym w gruncie rzeczy nie było niczego skandalicznego, miało 20 razy więcej czasu antenowego w CNN niż skandal z Clinton ujawniony przez wikileaks. O nieuczciwości mediów Trump mówi od czasów kampanii i ma pełną rację. Popiersie Martina Lutera Kinga, prostytutki i sikanie na łóżko w rosyjskim hotelu, rosyjskie hackowanie wyborów, DeVos i niedźwiedzie grizzly, exodus w departamencie stanu, plany inwazji na Meksyk czy zdejmowanie sankcji z Rosji to tylko niektóre z kompletnie fałszywych wiadomości rozpowszechnianych przez media, przede wszystkim Buzzfeed i CNN. O wszystkich tych ,,newsach'' dzisiaj coś cicho, za to ciągle wymyślają nowe. Te też wobec braku dowodów szybko się wypalają, a potem będą następne i następne. Bo establiszment Trumpa po prostu nienawidzi.