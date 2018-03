Od FlixBusa do FlixTraina. Jak FlixBus podbija inne rynki?

FlixBus oferuje wysokie standardy przejazdów, a do obsługi klientów wykorzystuje nowoczesne technologie. Firma ma wielkie plany na przyszłość. Oprócz autostrad chce wjechać również na tory. Na razie w Niemczech zostaną uruchomione dwa dalekobieżne kursy. Z Hamburga do Kolonii (dystans ponad 400 km) i ze Stuttgartu do Berlina (ponad 600 km) będzie można dotrzeć za jedyne 9,99 euro. Koncern stawia na współpracę z innymi przewoźnikami takimi jak czeski Leo Express i BahnTouristikExpress.

FlixBus - wschód i kolejne kraje

Przewoźnik pragnie stworzyć siatkę połączeń autobusowych również na Ukrainie. Obecnie FlixBus umożliwia podróże do czterech ukraińskich miejscowości – Lwowa, Kijowa, Żytomierza i Równych. FlixBus szykuje się również do wjechania swoimi zielonymi autobusami na autostrady Łotwy, Litwy i Estonii. Firma planuje także ofensywę na rynkach Macedonii i Serbii.

FlixBus konkurencją nawet dla Greyhounda

FlixBus ma również poważne plany na podbicie rynku w USA. Chce wprowadzić tam niskobudżetowe, a przy tym ekologiczne przejazdy. Pasażerowie będą mogli przy tym liczyć na wygodny przejazd. W ten sposób FlixBus wprowadzi konkurencyjne ceny dla największego dalekobieżnego przewoźnika w USA, kultowego już Greyhounda.

InterFlix – 5 miast za 99€

FlixBus ma ciekawą promocję dla tych, którzy lubią podróżować. Z biletem InterFlix można wybrać się aż do pięciu miast europejskich za jedyne 99 euro. Bilet jest ważny aż przez 3 miesiące.

