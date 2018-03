Na głębokości 3 kilometrów odkryto dobrze zachowany wrak. Prawdopodobnie to Szara Dama

dziadekjam 9 godzin temu Oceniono 10 razy 4

"Najpierw w USS Lexington trafiły torpedy i bomby z japońskich samolotów, później na pokładzie doszło do wybuchów oparów benzyny i pożarów. Okręt spoczął na dnie po tym, jak niszczyciel "Phelps" wystrzelił w jego kierunku dwie torpedy."

Zatopienie USS "Lexington", to ciekawa sprawa.

W drugim dniu bitwy, około godziny 11:00, lotniskowiec został ciężko uszkodzony przez samoloty japońskie, które trafiły okręt dwiema torpedami i trzema bombami. Z początku wydawało się, że uszkodzenia okrętu nie były poważne i około godziny 13:00 lotniskowiec osiągnął prędkość 25 węzłów i był zdolny do przyjmowania samolotów. Następnie jednak na okręcie nastąpiła seria wybuchów oparów benzyny lotniczej i pożarów, które wymknęły się spod kontroli. Około godziny 17:00 padł rozkaz opuszczenia lotniskowca przez załogę. O godzinie 19:56 okręt zatonął po trafieniach dwiema torpedami wystrzelonymi przez amerykański niszczyciel "Phelps".