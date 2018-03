Konwój z pomocą wśród bomb dociera do oblężonej enklawy. WHO: Zabrano sprzęt medyczny

domurrrat 4 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Kto do kogo strzela kto komu chce udzielać pomocy.

Za każdym razem gdy media piszą o "reżimie Assada" pisza nieprawde.

Czy ktoś z zainteresowanych zauwazył oświadczenie z ub.tygodnia

Ministra Obrony Stanów Zjednoczonych

cytuję za NIEWSWEEKiem

"Now Mattis Admits There Was No Evidence Assad Used Poison Gas on His People"

Skoro Assad nie używał broni chemicznej- co tam jeszcze robią wojska amerykańskie?

Co zaś się tyczy "pomocy humanitarnej" to WHO jako pierwsze postanowiło jej NIE UDZIELAĆ, w wyniku czego do Europy ruszyli uchodźcy... Tyle w temacie informacji.