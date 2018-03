"Palą w domach meblami". Siły RAF-u dostarczają zapasy do odciętych od świata miejscowości

walutobox2012 6 godzin temu Oceniono 4 razy 4

Widać Polacy są naprawdę zadowoleni tylko wtedy kiedy inni mają gorzej, co do nie radzenia sobie przez Angoli z tą pogoda to pamiętajcie że oni nie maja pługów do odśnieżania, zapasów soli i piasku do sypania bo przez ostatnie 50 lat nie były im potrzebne, prawie nikt nie ma tam opon zimowych a już na pewno komunikacja publiczna, więc nie ma się im co dziwić że średnio sobie radzą skoro nie znają takich warunków pogodowych, my znamy a i tak co roku zima zaskakuje drogowców :)