Zaskakująca wiadomość: sam Kim Dzong Un spotyka się z władzami Korei Południowej. Ocieplenie stosunków?

Dyktator z Korei Północnej Kim Dzong Un spotka się w poniedziałek z wysokimi urzędnikami Korei Południowej. Taką informację uzyskała amerykańska stacja CNN od swoich źródeł w Korei Południowej. Delegacja z Południa dotarła do serca reżimu, Pjongjangu, w poniedziałek.

To byłby pierwszy raz, kiedy Kim Dzong Un spotka się twarzą w twarz z liderami Korei Południowej.

Korea Północna wznawia dialog Południową

Jak wcześniej poinformowano opinię publiczną, przedstawiciele obydwu państw koreańskich rozmawiać mają o sposobach utrzymania pokoju na Półwyspie Koreańskim, ale też o warunkach ewentualnego wznowienia dialogu Korei. Prezydent Korei Południowej Mun Dze In apelował wcześniej do amerykańskich władz o złagodzenie warunków wstępnych potrzebnych do rozpoczęcia rozmów z Pjongjangiem.

Do Korei Północnej na pokładzie specjalnego samolotu polecieli między innymi główny prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa, szef południowokoreańskiej agencji wywiadu oraz wiceminister do spraw zjednoczenia.

Wcześniej odwołali spotkanie

Media już wcześniej informowały, że po igrzyskach w Pjongczangu może nastąpić ocieplenie stosunków i ma dojść do oficjalnego spotkania. Nie było jednak mowy o udziale w nim Kim Dzong Una. Na igrzyskach osobiście się nie pojawił, wysłał do Korei Południowej jedynie swoją siostrę Kim Jo Dzong oraz zaufanych urzędników. Wówczas wiceprezydent USA Mike Pence miał nawet rozmawiać z siostrą Kim Dzong Una, ale strona północnokoreańska odwołała spotkanie w ostatnim momencie.

Delegacja z Korei Południowej na lotnisku:

Delegacja z Korei Południowej przed wylotem na spotkanie w Korei Północnej Jung Yeon-je / AP

