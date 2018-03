"Miasto Lwów nie dla polskich panów". Antypolski pochód w rocznicę śmierci przywódcy UPA

tacx przed chwilą 0

W okolicy 1850r polskojęzyczna ludność wołyńskich wiosek poszłaby z rezunami pod pachę bić dworskich Panów - czyli Polaków. Dzisiejsi Polacy nie wiedzą niestety ze jeszcze do pocz XXw wiekszosć z ich kresowych przodków z Polską i Polakami nie chciała mieć nic wspólnego ani nieidentyfikowali się jako Polacy. Nienawiść do POlaków (tak określano tylko tych co mieszkali w dworach czyli szlachtę) była tak wielka że zmontowano wcześniej Rabację. Bunty chłopskie ne były zresztą niczym nowym bo wystarczy poczytać co Poalcy zrobili z polskimi wieśniakami w małopolskich wsiach po buntach ( i jak umierali chłopi po chłostach) by stwierdzić ze te rezuńskie stereotypy o Polakach mają niestety podstawy w historii.

Historia nie jest czarno-biała i my Polacy o wielu rzeczach jeszcze nie wiemy. Sami sibie traktowalismy jak niewolników nie mówiac już o Rusinach na kresach którzy byli traktowani jak zwierzęta. Nic dziwnego ze to się kiedyś zesr..ło. A ze padło na bogu ducha winnych wieśniaków kilkadziesiąt lat później to już inna sprawa