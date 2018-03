Abp Neapolu ma dla Watykanu 1,2 tys. stron nt. księży gejów. Źródło? Męska prostytutka

Po ogłoszeniu Konstytucji 3-go maja, która oddzielała Kościół od wpływu na Państwo polskie,

Pan Papież napisał list do Carycy Katarzyny, z prośbą o ostateczny rozbiór Polski.



W odpowiedzi Potiomkin na polecenie Carycy,

zorganizował targowicę,

czego efektem było powieszenie przez Kościuszkę,

2-ch z 4-ch skazanych na śmierć biskupów KK,

za udział w targowicy i zdradę interesów Polski.



Nic to jednak nie dało.

Pan Papież wyznaczył nowych biskupów, a Kościuszko po rozbiorze,

został zesłany do Petersburska i potem do Szwajcarii, gdzie dokonał zywota.



Na dzisiaj Polacy kładą na tacę ok. 6 miliardów zł/rocznie,

a politycy w ramach zdobycia przed-wyborczej przychylności Plebana,

dosypuję kolejne 5 miliardów zł/rocznie, bez pytania podatników, czyt oni to aprobują.



KK dostaje co roku od Polaków ok. 11 miliardów zł/rocznie, co daje przy ilości ok. 30 tysięcy przebierańców w sutanny, 385 tysięcy zł /na głowę.



Kościół Katolicki w Polsce do dzisiaj nie został zakazany,

a Rydzyk po zakazie funkcjonowania Radia Maryja w Niemczech gdzie to radio powswtało,

przeniósł to Radio do Torunia i pierwsze audycje nadawał skąd,

ano z nadajników z Rosji.



Pisanie o Kościelne, który de facto na dzisiaj rządzi w Polsce, nie ma już sensu.



Polska został skolonizowana przez Watykan.



A więc jakie znaczenie ma to jaki procent przebierańców to homo?

Jakie to wszystko ma znaczenie, gdy polscy przebierańcy za swoje przestępstwa pedofilskie,

na polskich dzieciach, nie ponoszą konsekwencji?