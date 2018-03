Zagadka lotu MH370 nierozwiązana od czterech lat. Poszukiwania ostatniej szansy

Był 8 marca 2014 roku. Należący do Malaysia Airlines Boeing 777-200ER leciał z Kuala Lumpur do Pekinu. Nad Morzem Południowochińskim maszyna zniknęła z radarów. Prawdopodobnie po kilku godzinach lotu samolot runął do Oceanu Indyjskiego. Na pokładzie było 227 pasażerów i 12 członków załogi.

Władze Malezji zapowiedziały, że trwające obecnie poszukiwania wraku maszyny mają zakończyć się do połowy czerwca. Jednocześnie przyznały, że może to być ostatnia próba.

Amerykanie szukają MH370

Wynajęta przez władze Malezji amerykańska firma rozpoczęła kolejny etap operacji poszukiwawczej na dnie oceanu 22 stycznia. Ma potrwać nie dłużej niż 90 dni. Firma z Houston dostanie pieniądze od malezyjskiego rządu tylko w przypadku odnalezienia wraku.

Okres 90 dni poszukiwań rozciągnięty zostanie aż do połowy czerwca ze względu na przerwy techniczne. Dotychczasowe poszukiwania pochłonęły ponad 200 mln dolarów i nie przyniosły żadnych rezultatów. Nieliczne szczątki maszyny, niesione prądami oceanicznymi, odkryto u wybrzeży Afryki.

Końcowy raport ws. zaginięcia Boeinga 777

Australijscy śledczy w końcowym raporcie napisali, że wrak Boeinga 777 najprawdopodobniej znajduje się na dnie Oceanu Indyjskiego, na obszarze 25 tysięcy kilometrów kwadratowych w jego południowej części.

Przyznali, że wiedza o prawdopodobnej lokalizacji wraku jest obecnie "większa niż kiedykolwiek wcześniej". Australijski rząd zapowiedział jednak, że tylko nowe, twarde dowody mogą wpłynąć na decyzję o wznowieniu poszukiwań.

Wciąż trwa malezyjskie śledztwo w sprawie zaginięcia maszyny Malaysia Airlines, jednak i tam nie poczyniono żadnych przełomowych ustaleń.

Wiadomo, że po utracie łączności Boeing 777 był jeszcze kilka godzin w powietrzu. Bez odpowiedzi pozostają natomiast pytania, co się wtedy działo.