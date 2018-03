Ten lot zapamiętają na długo. "Prawie każdy w samolocie wymiotował. Piloci byli na skraju"

krakman81 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Leciałem kilkanaście na połączeniach w tamtych okolicach (NY - Washington, Boston - Washington, Washington - Durham, etc.) i nigdzie indziej nie miałem takiej ilości przekierowań na inne lotniska, lub silnych turbulencji co w tamtych okolicach. Na ok. 14 lotów, co najmniej 6 razy, coś się działo. Czasami pilot już przed startem zapowiadał, że będą problemy na trasie. Najczęściej takie rzeczy miały miejsce od maja do września.