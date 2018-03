Po wielu miesiącach zakończył się kryzys rządowy. W końcu SDP zdecydowało - wchodzi do koalicji

libero1963 9 godzin temu Oceniono 22 razy 6

I co polacy, szczególnie szczekający na Niemcy i Niemców? I kto jest głupi? W Niemczech potrafią się porozumieć dla narodu i państwa, a u nas wykleci, smoleńsk, Żydzi, Ukraina, Rosja. Zamiast myśleć o przyszłości, jak Niemcy i bogacić się - życie historią. Polska powinna dążyć do jak najściślejszej współpracy z Niemcami, do wzajemnego przenikania, do bycia w UE, do czerpania z doświadczeń i pieniędzy Niemiec, aby Polacy nie byli "dziadami" jak w historii.