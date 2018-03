Prześledzili czas Trumpa, co do dnia. Wyszło na jaw, gdzie spędził jedną czwartą prezydentury

Stacja NBC News wyliczyła, że 100 z tych 133 dni amerykański prezydent spędził w rezydencjach z prywatnymi polami golfowymi.

Okazuje się, że ulubionym miejscem Donalda Trumpa na zregenerowanie sił jest luksusowy klub Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Od kiedy miliarder objął urząd prezydenta, spędził tu 58 dni. Kolejnym miejscem, za którym przepada Trump, jest klub golfowy w Bedminister w New Jersey. W sierpniu amerykański prezydent odpoczywał tu przez 15 dni. Łącznie od początku prezydentury spędził tu 40 dni. Innym miejscem, które chętnie odwiedza, jest również należący do niego klub golfowy Trump International West Palm na Florydzie, gdzie spędził 35 dni, a także klub golfowy Trump National Potomac Falls w stanie Wirginia, gdzie prezydent przebywał przez 23 dni.

Donald Trump spędził w klubach golfowych 133 dni

Dziennikarzom stacji nie udało się policzyć, ile dni amerykański prezydent spędził na graniu w golfa. Jak podaje NBC News, administracja Trumpa raczej nie ujawnia informacji o tym, co prezydent robi w swoich rezydencjach.

Podsumowano za to, że w ciągu pierwszego roku prezydentury Donald Trump odwiedził swoje kluby golfowe ponad 90 razy.

NBC News tłumaczy, że Donald Trump chętnie wykorzystuje prywatne rezydencje nie tylko do celów wypoczynkowych, ale również oficjalnych, przez co wzbudza problemy natury etycznej, gdyż może to wyglądać jak promowanie prywatnych biznesów.

Jednocześnie przypomniano, że Donald Trump podczas kampanii wyborczej obiecywał, że rzadko będzie wyjeżdżał z Waszyngtonu, gdyż będzie miał bardzo dużo do zrobienia w Białym Domu.

Poza tym Trump, jak przypomina NBC News, często krytykował swojego poprzednika, Baracka Obamę, za to, że zbyt dużo czasu spędzał na graniu w golfa.

Uwierzycie, że przy wszystkich problemach i trudnościach, z jakimi mierzy się dzisiaj nasz kraj, prezydent Obama spędził dzień grając w golfa. Gorzej niż Carter

- napisał w październiku 2014 roku Donald Trump.