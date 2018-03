W tym wenezuelskim zoo panuje głód. Żeby ocalić życie zwierząt, karmią je innymi

W Wenezueli trwa kryzys społeczno-ekonomiczny. Gospodarka jest w fatalnej kondycji, rośnie bezrobocie i inflacja. Sytuacja jest na tyle zła, że ludziom brakuje jedzenia i podstawowych produktów. Nawet, jeśli uda się je znaleźć w sklepie, to barierą dla wielu są rosnące ceny.

Kryzys dotyka nie tylko ludzi, ale też zwierzęta. Przykładem jest sytuacja w ogrodzie zoologicznym w Los Angeles na północy kraju. W mediach pojawiły się zdjęcia tamtejszych zwierząt, wychudzonych do kości.

W najgorszej sytuacji są duże koty - lew, tygrys, oceloty i pumy - oraz drapieżne ptaki. Największe drapieżniki muszą jeść nawet kilkanaście kilogramów mięsa dziennie. Tymczasem tyle dostają w ciągu tygodnia - opisuje "El Pais". Doszło do sytuacji, że gdy jedne zwierzęta padają, karmi się nimi inne. Obsługa poświęca świnie i kaczki na rzecz rzadkich drapieżników. Z kolei niektóre ptaki drapieżne zabiły i zjadły inne osobniki w klatkach.

Pomoc zaoferował meksykański aktor zaangażowany w obronę zwierząt Raúl Julia Levy. Napisał na Twittterze, że jego fundacja służy pomocą i apeluje, by zapewnić zwierzętom godne życie.

Władze zoo przyznają, że sytuacja jest fatalna i winią za to braki budżetowe i trudność ze zdobyciem jedzenia. Burmistrz miasta zapowiedział "restrukturyzację zoo". Mówił jednak o nowym systemie dostarczania wody i podwyżkach, a nie o głodujących zwierzętach.

W rozmowie z "El Pais" weterynarz Carlos Silva wyrażał niedowierzanie wobec tego, jak zła jest sytuacja w zoo w Wenezueli. - To, co tam widziałem, można by wyjaśnić jedynie, gdyby miał tu miejsce konflikt zbrojny. Tymczasem przyczyną są sprawy polityczne - stwierdził.

W sierpniu zeszłego roku z tego samego zoo ludzie ukradli zwierzęta, by je zjeść - opisywał wtedy "The Guardian". Już wtedy alarmowano, że także zwierzęta cierpią z braku jedzenia. Wtedy władze zaprzeczały i mówiły, że są tam traktowane "jak rodzina".