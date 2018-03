Z bezdomnością wygrywa tylko jeden kraj w Europie. Bo podszedł do sprawy inaczej niż reszta

Portal weforum.org opisuje, że w ciągu ostatniego roku w Wielkiej Brytanii liczba osób bezdomnych wzrosła o 7 proc. W ciągu dwóch lat w Niemczech zanotowano wzrost o 35 proc., natomiast we Francji, w ciągu 11 ostatnich lat, pojawiło się o połowę więcej bezdomnych. Tak sytuacja przedstawia się w trzech największych europejskich gospodarkach, rosnący problem zauważalny jest także w innych państwach.

Wyjątkiem jest Finlandia, która odwróciła dotychczasowe myślenie o tym, jak pomagać bezdomnym. Najczęstsza praktyka polega na tym, by pomóc tym osobom rozwiązywać ich problemy, przy jednoczesnym zapewnianiu im dachu nad głową, jak np. w przytułkach czy hostelach. Finowie natomiast postawili na to, by bezdomnym od razu przydzielać mieszkania, w których z pomocą pracowników opieki socjalnej, mają stanąć na nogi.

Bezdomni w Finlandii w latach 1987-2014 'Housing First', dane z ARA

Najpierw kwaterunek

Schemat, z którego korzystają Finowie, powstał w 2007 roku i nazywa się "Housing First" (czyli. "Najpierw zakwaterowanie"). Według niego to właśnie posiadanie własnego kąta pozwala na jeszcze szybsze wrócenie na prostą. W ten sposób mają też lepiej radzić sobie z problemami, które doprowadziły do ich bezdomności.

Bezdomni w Finlandii dostają kwaterunek w blokach lub w domach i są zobowiązani do opłacania czynszu, oczywiście niepełnego. W zależności od zarobków, jakie osiągają, partycypują też w opłatach za różnego rodzaju wsparcie, jakie jest im udzielane. Za resztę opłat odpowiedzialny jest samorząd. Jak informują autorzy projektu, skorzystało z niego już tysiące osób.

Wsparcie dla bezdomnych

Pomoc skierowana do bezdomnych jest różnoraka: mogą poprosić o konsultacje w sprawie radzenia sobie z finansami czy też spotkania z doradcą, który odpowie na ich wątpliwości i pytania.

Wraz z tym projektem Finlandia postawiła na dostosowanie cen wynajmu mieszkań spółdzielczych, których posiada stosunkowo sporo, do możliwości osób bezdomnych. Oprócz wykorzystania istniejącej infrastruktury państwo wykupowało na prywatnym rynku mieszkania i domy, i samo budowało kolejne miejsca, gdzie mogły zamieszkać takie osoby.

Oszczędności i reakcje

Juha Kaakinen z organizacji Y-Foundation, która współpracuje przy projekcie, wyjaśnia, że wraz z tym rozwiązaniem Finlandii udaje się zaoszczędzić sporo pieniędzy. - Porównując do innych państw, widzimy, że mniej kosztowne jest po prostu kończenie z problemem bezdomności, poprzez nadawanie mieszkań, aniżeli zarządzania nim na różnych szczeblach - przekonuje Kaakinen. Co więcej, z szacunków wynika, że podejście Finów do walki z bezdomnością pozwala im zaoszczędzić do 9,6 tys. euro na każdej osobie w porównaniu do kwoty, jaką trzeba byłoby wydać, by udzielić im pomocy według standardowych metod.

Jednocześnie nie wszyscy w Finlandii zgadzają się z takim podejściem do sprawy, wskazując, że lepiej byłoby, gdyby bezdomni najpierw rozwiązali swoje problemy, a dopiero później trafiali do własnych czterech ścian. Pojawiały się też głosy mieszkańców bloków, którym nie odpowiadało, że te właśnie nierozwiązane problemy nowych sąsiadów, jak np. choroby psychiczne, mogą wpłynąć na codziennie funkcjonowanie społeczności.