Putin prezentuje "rakietę, której nic nie zatrzyma". W animacji uderza we Florydę

tigr 5 godzin temu Oceniono 28 razy 12

Super. Rakieta której nic nie zatrzyma. Wojna to nie jedna rakieta, dziesięć, czy nawet sto tysięcy. To także gospodarka która na armię pracuje i cały logistyczny know-how. Dziś tylko USA ma wszystko, co potrzeba do prawdziwej wojny. W kolejce stoją Chiny, a na pewno nie Rosja. Putin może karmić ludzi propagandą bo w Rosji nawet więcej ciemnego luda niż u nas, ale prawda jest taka, że szybciej Chiny uznają, że warto zlać Ruskich, żeby zająć wschodnia Syberię, niż Ruscy wystrzelą rakiety w kierunku Florydy.