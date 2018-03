Niesamowita determinacja nauczyciela. Rysuje program na tablicy, by uczyć informatyki

Zdjęcia zamieścił na swoim Facebooku nauczyciel ze wsi leżącej dwie godziny od Kumasi, dwumilionowej regionalnej stolicy w Ghanie. "Nauka informatyki w szkole w Ghanie jest bardzo zabawna. Kocham moich studentów więc robię co trzeba, aby zrozumieli, o czym mówię na lekcji" - napisał Richard Appiah Akoto.

Na zdjęciach widać rozrysowany edytor teksty Microsoft Word. Nauczyciel rozrysował całe okno programu i opisał jego poszczególne funkcje.

W komentarzach pod wpisem Akoto- a także w innych mediach społecznościowych, gdzie ludzie udostępniali jego zdjęcia - pojawiły się pozytywne komentarze. Chwalono pomysłowość i determinację nauczyciela w trudnej sytuacji. Jego pracę nazywano "inspiracją".

Serwis Quartz.com skontaktował się z nauczycielem. Jak informuje, uczniowie w Ghanie musza zdać państwowy egzamin, na którym jednym z przedmiotów jest informatyka. Jednak w szkole Akoto nie ma komputerów, na których mogliby uczyć się, jak ich używać.

Nauczyciel powiedział, że nie był to pierwszy raz, kiedy uczył informatyki przy pomocy tablicy i kredy. Dodał, że lubi dzielić się swoimi zdjęciami na Facebooku i nie spodziewał się, że przyciągną uwagę na całym świecie.

Szkoła dostanie komputer

Choć nauczyciel pewnie nie spodziewał się takiego efektu, to możliwe, że dzięki zdjęciom nie będzie już musiał rysować programów komputerowych na tablicy. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wezwań do pomocy i wyposażenia szkoły w komputery. Rebecca Enonchong, przedsiębiorca z Kamerunu, odezwała się na Twitterze do afrykańskiego oddziału Microsoftu z prośbą o pomoc.

Po kilku dniach dostała odpowiedź. "Wsparcie nauczycieli w cyfrowej transformacji edukacji to trzon tego, czym się zajmujemy" - napisała firma. Microsoft zadeklarował, że wyposaży szkołę w "urządzenie od jednego z naszych partnerów", a także udostępni nauczycielowi materiały edukacyjne.

Akoto powiedział w rozmowie z Quartz.com, że posiada laptopa. Jednak nie jest on przydatny podczas zajęć, gdyż różni się od komputerów w podstawie programowej i uczniowie i tak nie wynieśli by z jego obsługi informacji potrzebnych do zdania egzaminu. A podstawa programowa nie była zmieniania od lat i zawiera m.in. informacje o fizycznym podłączaniu monitora do komputera.

Portal komentuje, ze choć działania nauczyciela są niektórych inspirujące, to ilustrują one "niedofinansowany i dysfunkcyjny system publicznej oświaty" w Ghanie i innych państwach Afryki. Akoto dodał, że jego uczniowie dostają słabe oceny na teście z informatyki, podczas gdy dzieci z lepiej wyposażonych szkół w stolicy zdają bez problemu.

Według Banku Światowego w ostatnich dekadach kraj przeszedł obiecujące zmiany demokratyczne i jest na podium rankingów wolności mediów państw Afryki. Gospodarka Ghany rozwija się "pomimo wyzwań". Jednak PKB liczącego 28 milionów ludzi kraju jest porównywalne do mającej 10 razy miej mniej mieszkańców Litwy.