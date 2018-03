Kryzys polityczny w Niemczech. Merkel robi ustępstwa, czy to wystarczy? Rozmowy ostatniej szansy

ssierota 9 godzin temu Oceniono 19 razy 11

Pamietam jak w 2015, a jeszcze mocniej w 2005, Gazeta jechala po PiS, ze nie sformulowal rzadu. Trwalo to moze 1-1.5 miesiaca. Tak sie sklada, ze w 2005, dokladnie w tym samym czasie Angela Merkel tworzyla swoj pierwszy rzad. Trwalo to dluzej niz PiS - i co, cisza w Wyborczej byla (z reszta w tym samym czasie Belgia byla 1 rok! bez nowego rzadu i tez nic w GW). Teraz w Niemczech tez to juz chyba pol roku. I co? I nic - raz na miesiac cos sie o tym wspomni...

Jak PiS cos zrobi/nie zrobi to jest BE, a jak "nasi" to spoko.