Izraelski dziennik pokazuje dokument USA z 1946 r. Stawia Polaków w bardzo złym świetle

Krótka historia nienawiści polsko żydowskiej (przepraszam za uproszczenia - to z braku miejsca)



1) Rok 1861. Polacy razem z Żydami biorą udział w antycarskich demonstracjach. Na grobach zabitych rabini modlą się razem z księżmi. Szczytowy okres przyjaźni polsko żydowskiej. Już nigdy później nie będzie tak fajnie :(



2) Pierwsze lata po powstaniu styczniowym. Car odbiera majątki Polakom zaangażowanym w powstanie, a ich samych wysyła na Sybir. Majątki przejmują Rosjanie, zwykle oddają je pod zarząd Żydom. Czasami Żydzi przejmują je sami, co powoduje pierwsze zgrzyty polsko żydowskie, ale to jednak są ciągle "nasi" Żydzi - często mówiący po polsku, związani z Polską i polską kulturą. Fajne chłopaki, w porównaniu z... ale o tym za chwilę...



3) Lata 70-te. Narasta rusyfikacja. Polacy przeciwko niej protestują, Żydzi jakby mniej. W zasadzie wcale... Narasta finansowa emancypacja naszych Żydów, często kosztem Polaków. Carskie władze na zasadzie "dziel i rządź" patrzą łaskawszym okiem na naszych Żydów, niż na Polaków. W związku z tym narastają "kwasy wzajemne", sytuacja coraz gorsza, ale to są ciągle "nasi Żydzi", choć lubimy ich nieco mniej, bo uważamy, że za carskim pozwoleniem "zaczynają się panoszyć". Ten etap opisał zresztą Prus w „Lalce”.



4) Kluczowy moment: Polak Hryniewiecki zabija cara Aleksandra II - marzec 1881. W grupie zamachowców była rapem JEDNA Żydówka, ale władze rosyjskie reagują odgórnie zarządzanymi pogromami Żydów. Następnie Żydzi są zmuszani do masowej emigracji z Rosji. Duża część (setki tysięcy!) w latach 80-tych, 90-tych i na początku XX wieku osiada w Polsce. To już nie są "nasi Żydzi". To są tzw "Litwacy" - kompletnie niezwiązani z polską kulturą, mówiący tylko po rosyjsku i w jidysz. Nielubiani nawet przez "naszych Żydów", nazywani przez nich pogardliwie "szajgecami". Szajgece - co ciekawe - kochają cara, mimo, że ich wyrzucił. Kochają Rosję. Polski NIE ZNOSZĄ, jest dla nich jakąś dziwną abstrakcją. I z wzajemnością - w latach 90-tych powstaje endecja – stworzona miedzy innymi "przeciwko" tym właśnie rosyjskim Żydom.



5) I Wojna Światowa. Polska walczy o niepodległość. Żydzi, zwłaszcza Litwacy, którzy zdążyli już ZDECYDOWANIE zdominować „naszych Żydów”, są PRZECIW. Wolą być częścią Wielkiej Rosji (handel bez granic, aż po Japonię!), niż czegoś tak dziwacznego i „eksperymentalnego”, jak Polska (zresztą trudno im się dziwić). Polacy nienawidzą ich za to, a także za dominację ekonomiczną, zwłaszcza w handlu i wolnych zawodach. Polacy uważają też Żydów za zdrajców, z uwagi na ich poparcie dla krajów zaborczych i ich wojsk. Rewanżują się pogromami.



6) Okres międzywojenny. Polacy chcą być nowoczesnym narodem. Nowoczesny naród musi stworzyć własną "klasę średnią" (określenie dzisiejsze). Ale to miejsce *handel, wolne zawody, rzemiosło) zajęli Żydzi, którzy "nie chcą się posunąć" - i trudno im się dziwić. Uważają, że Polacy powinni pozostać chłopami, bo do tego są stworzeni. Polacy uważają, że Żydzi powinni opuścić Polskę. Konflikt narasta... pogromy, getto ławkowe, numerus clausus, OBUSTRONNA bitwa o handel. Żydzi nienawidzą Polaków, a Polacy Żydów. Lata po śmierci Piłsudskiego są już takie, iż wydaje się, że gorzej być nie może...



7) …owszem, może: II Wojna Światowa. Na terenach zajętych przez ZSRR Żydzi dość masowo (a w każdym razie „dostrzegalnie”) popierają Sowietów. Polacy stają się zwierzyną łowną, Żydzi dość często współpracują z NKWD wydając i wyłapując Polaków. Żydowscy szmalcownicy. Polacy im tego nie zapomną...



8) Atak Hitlera na ZSRR. Niemcy masowo mordują Żydów i pozwalają się zemścić Polakom. Ślepa, zbiorowa zemsta polskich bandytów na Żydach. Jedwabne, Radziłów, Tykocin... polscy szmalcownicy... i cała reszta...



...resztę znamy...