Trzy Polki zginęły pod Baston na wschodzie Anglii. Do wypadku doszło na drodze A15

Zamknięta po wypadku droga w Baston (Fot. Lincolnshire Police)

Trzy Polki zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na drodze A15 w Anglii. Do wypadku doszło we wtorek niedaleko Baston w hrabstwie Lincolnshire. Policja apeluje do świadków o pomoc i zgłaszanie ew. nagrań z kamer samochodowych.

Złe warunki pogodowe, w tym oblodzona droga i padający śnieg, przyczyniły się do tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło po godzinie 6 rano w hrabstwie Lincolnshire. W wyniku zderzenia osobowego renalut clio i ciężarowej scanii zginęły trzy kobiety, a czwarta osoba odniosła obrażenia i jest w szpitalu. Polska Agencja Prasowa oficjalnie potwierdziła na policji hrabstwa Lincolnshire, że ofiarami są Polki. Kierowca ciężarówki wyszedł z wypadku bez szwanku. W momencie wypadku na drodze panował duży ruch. Pojazdy, które brał w nim udział poruszały się w przeciwnych kierunkach. Lokalna policja apeluje do świadków zdarzenia o kontakt. Śledczy proszą też posiadaczy kamer samochodowych, którzy tego dnia podróżowali w okolicy Baston o to, żeby sprawdzili nagrania, czy nie ma na nich błękitnego clio, który jechał na południe, lub białej scanii jadącej w przeciwnym kierunku, do Bourne.

