Kryzys w rodzinie Trumpów. Zięć prezydenta stracił dostęp do tajemnic państwowych

Córka Donalda Trumpa Ivanka oraz jej mąż sprawują w Białym Domu funkcje wysokich rangą doradców. Jaredowi Kushnerowi amerykański prezydent powierzył sprawy międzynarodowe, w tym proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Zięć towarzyszył Trumpowi podczas podróży do Izraela, Arabii Saudyjskiej, Chin, Japonii a także do Polski.

Od ponad roku Kushner nie mógł jednak uzyskać stałego certyfikatu bezpieczeństwa i podobnie jak wielu innych urzędników Białego Domu funkcjonował na podstawie tymczasowych pozwoleń. W tym miesiącu szef personelu Białego Domu generał John Kelly zdecydował o ograniczeniu uprawnień osób, których przeszłość i powiązania utrudniają uzyskanie akceptacji FBI oraz służb bezpieczeństwa.

Powiązania z Chinami, ZEA, Meksykiem i Izraelem

W przypadku Jareda Kushnera oznacza to odebranie dostępu do informacji „ściśle tajnych” czyli na przykład zawartych w codziennych briefingach wywiadowczych prezydenta USA. Według "Washington Post" amerykański wywiad przechwycił komunikację przedstawicieli 4 krajów o możliwości wykorzystania powiązań biznesowych z Kushnerem dla wywarcia na niego wpływu. Kraje te to Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk i Izrael. Odebranie dostępu do informacji ścisłe tajnych znacznie osłabi pozycję zięcia prezydenta w Białym Domu.