Nowe informacje o śmierci dziennikarza. "Polityczne morderstwo" i wątek włoskiej mafii

W poniedziałek szef słowackiej policji Tibor Gaspar poinformował, że dziennikarz portalu Aktualne.sk Jan Kuciak i jego partnerka zostali znalezieni martwi w niedzielę wieczorem w ich domu w miejscowości Velka Maca. Obydwoje zostali zastrzeleni. 27-letni dziennikarz zajmował się korupcją w kraju, biznesmenami unikającymi płacenia podatków, a także sprawami dotyczącymi osób z rządzącej partii SMER. Policja oceniła, że morderstwo mogło mieć związek z pracą Kuciaka. Jest to jednocześnie pierwszy taki przypadek na Słowacji, by zamordowano dziennikarza.

Stanowisko redaktorów naczelnych słowackich mediów

Tego samego dnia redaktorzy naczelni największych mediów na Słowacji potępili morderstwo pary i apelują do władz, by zrobiły wszystko, aby nie doszło do naruszenia wolności słowa. Złożyli także kondolencje rodzinom ofiar i zapewnili, że zajmą się wyjaśnieniem tej sprawy.

"Morderstwo dziennikarza to znak, że świat przestępczy zwraca się przeciwko jednemu z filarów wolności: wolności słowa i prawa obywateli do tego, by kontrolować, co robią najpotężniejsi i ci, którzy przekraczają granice prawa" - czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisali się naczelni m.in. "SME", "Dennik N" czy RTVS, a także Peter Bardy, naczelny Aktuality.sk, w którym pracował Kuciak. Sprawę relacjonują i na bieżąco opisują wszystkie media w Słowacji, głos zabierają także organizacje międzynarodowe i zagraniczne media.

Nowe informacje z miejsca zbrodni

Gazeta "Pravda" na swoim portalu internetowym przekazała, że wokół ciał Kuciaka i jego partnerki były poukładane kule. "W takich przypadkach jest to znak, by nikt nie angażował się w tę sprawę" - opisuje "Pravda".

Z kolei Tom Nicholson, dziennikarz, który pracował w przeszłości z Kuciakiem, powiedział, że zastrzelony 27-latek, pracował ostatnio nad tekstami o działaniach włoskiej mafii przy wyłudzaniu słowackich funduszy unijnych.

Według Nicholsona to właśnie włoscy przestępcy mogą stać za morderstwem Kuciaka. - Gdy ktoś zostaje zamordowany, wszyscy chcą od razu usłyszeć wyjaśnienia. Może chodzić o tę sprawę, ale też o inne. Z drugiej strony, nie słyszałem, by słowaccy gangsterzy zlecali zabójstwa tu, na miejscu. Dlatego jest to dziwne, a Jan zajmował się grupą działającą w Kalabrii (rejon w południowych Włoszech - red) - tłumaczył w wywiadzie dla portalu dennikn.sk Nicholson. Dziennikarz dodał też, że są przesłanki ku temu, by sądzić, że lokalni politycy mają związki z przedstawicielami włoskiej mafii.

"To polityczne morderstwo"

O wiele ostrzej wypowiada się w komentarzu, także dla dennikn.sk, dziennikarz Martin Simecka, który swój tekst zatytułował "To morderstwo polityczne". "Słowaccy politycy nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje przyniesie ich postawa wobec dziennikarzy i korupcji" - tymi słowami zaczyna swój tekst Simecka. Następnie wylicza, że tematyka, którą zajmował się Kuciak, była "czysto polityczna", ponieważ badał on powiązania biznesu i słowackich działaczy.

"Mimo tego, że to morderstwo polityczne, nie można sugerować, że stoi za nim jakiś polityk. Nawet mocno krytykując przedstawicieli władzy, byłoby nieuczciwe wskazywać ich jako inspiratorów takiej zbrodni" - pisze Simecka.

Fundacja Reporterów o śmierci Kuciaka

Polska Fundacja Reporterów, zrzeszająca dziennikarzy śledczych, wydała oświadczenie w tej sprawie. "Jesteśmy głęboko zasmuceni i zszokowani, w związku z informacjami o tym, że nasz słowacki kolega, dziennikarz śledczy Jan Kuciak i jego partnerka zostali zamordowani" - czytamy.

"Mamy nadzieję, że sprawcy tej strasznej zbrodni zostaną wkrótce ujawnieni, a sprawiedliwość zostanie wymierzona. Nasze myśli są z rodzinami i przyjaciółmi zamordowanych, a także ze słowackimi dziennikarzami. Nie zostaniemy uciszeni" - wskazuje Fundacja Reporterów w poście opublikowanym na Facebooku.