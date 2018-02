Ten język znają już tylko trzy osoby na świecie. "On umrze razem z nami"

Językiem badeszi mówiło kiedyś kilkaset osób we wsiach jednej z dolin w Dystrykcie Swat na północy Pakistanu. Dziś już tylko trzech mężczyzn zna lokalny język. Dotarł do nich reporter BBC.

Ze względu na to, że językiem badeszi mówiła niewielka społeczność w górach Pakistanu, nie udało się go dobrze udokumentować badaczom. Na podstawie około stu znanych słów wnioskują, że język należy do rodziny indoaryjskich (do której należą m.in. hindi i urdu, język urzędowy Pakistanu).

Teraz szansa na zbadanie badeszi może zniknąć zupełnie. Językiem posługuje się już tylko trzech mężczyzn w podeszłym wieku, którzy mieszkają w jednej wsi w Dystrykcie Swat. Ich mowę już uznaje się za wymarłą - według bazy języków ethnologue.com nikt nie używa badeszi od trzech pokoleń.

Rahim Gul wspomina w rozmowie z BBC, że jeszcze pokolenie wcześniej cała wieś mówiła badeszi. Mężczyzna nie zna swojego wieku, ale według dziennikarza wygląda na ponad 70 lat.

Mężczyzna mówił, że w pewnym momencie do wsi przyjechały kobiety z innych miejscowości, które mówiły dużo bardziej popularnym w regionie językiem torwali. Po tym, jak wyszły za mąż we wsi, ich dzieci zaczęły mówić językiem matek. Dzieci nie chcą uczyć się prawie wymarłego języka, a starsi mężczyźni mówią, że już prawie nie mają z kim rozmawiać w badeszi. Sami zaczęli już go zapominać. - Język umrze razem z nami - mówią.

Dziennikarz BBC przytoczył w artykule kilka zdań s badeszi:

Meen naao Rahim Gul thi - Nazywam się Rahim Gul.

Meen Badeshi jibe aasa - Mówię w badeszi.

Theen haal khale thi? - Jak się masz?