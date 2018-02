Japońska policja zatrzymała turystę. Wkrótce w jego mieszkaniu znaleziono głowę w walizce

zlosliwyskrzat 5 godzin temu Oceniono 3 razy 3

Imię i nazwisko mogłoby sugerować, że to jakiś Rusin, ale wystarczy sprawdzić nazwisko - zagraniczne media nie mają mody na wykropkowanie nazwisk - by zorientować się, że jednak mamy do czynienia z potomkiem "mongolskich hord".